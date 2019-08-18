Найден помогающий похудеть продукт

Растение избавит от проблем с весом

Американские ученые выяснили, что фасоль помогает сбросить лишний вес.

Эксперимент провели на мышах, страдающих ожирением. В их рационе присутствовала фасоль. В результате оказалось, что грызуны значительно похудели. Кроме того, у них улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы, передает "МедикФорум".

По словам специалистов, этот продукт поможет не только худеющим, но и тем, у кого высок риск развития диабета и инсульта.