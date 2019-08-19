Разгадана тайна кругов на полях

Американские ученые сделали новое открытие

Геометрические фигуры в виде кругов, овалов или прямоугольников, периодически возникающие на сельскохозяйственных полях в разных уголах планеты, не являются следами от летающих тарелок, а имеют земное происхождение.

Стоит отметить, что первые упоминания о таинственных следах появились еще в XVII веке, а к началу нынешнего столетия в мире было более 9 тыс. подобных сообщений, при этом 90% из них было из Британии.

Проанализировав имеющуюся информацию, американские исследователи пришли к выводу, что большая часть таких кругов появилась в результате воздействия микроторнадо – природного явления, часто встречающегося на юге Англии. Когда воздух вращается по часовой стрелке, вихрь приминает растения. Частицы пыли, попавшие внутрь, способны излучать излучать свет, так как эти мини-смерчи энергетически заряжены. Отсюда и рассказы о светящихся огнях, которые часто видели очевидцы возникновения странных кругов, отмечает РИА "Новости".

Более сложные фигуры, проступающие на полях, могут появляться из-за существовавших когда-то доисторических поселений, могильных курганов и сооружений культового характера, относящихся к железному веку или временам Римской империи. Так как там, где под землей находятся остатки древних строений, плодородный слой почвы тоньше, то злаки растут хуже и в жару быстрее высыхают. Поэтому на полях и появляются отличающиеся по цвету полосы, напоминает "МИР 24".









