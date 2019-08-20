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Бессонница оказалась смертельно опасна

Бессонница оказалась смертельно опасна
Фото: www.globallookpress.com
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Недостаток сна наносит сокрушительный удар по здоровью

Страдающие от бессонницы люди рискуют стать жертвами ишемической болезни сердца, инсульт или сердечного приступа.

К такому выводу пришли ученые из стокгольмского Каролинского института в Швеции, результаты исследований которых опубликованы на портале EurekAlert.

По словам ведущего автора исследования доктора Сюзанны Ларссон, ученые давно установили, что недостаток ночного сна на 30% увеличивает риск развития инсульта и инфаркта, однако они не знали доподлинно, является ли бессонница причиной развития этих болезней или же сопутствующим фактором.

Проанализировав информацию, полученную от 1,3 млн человек, шведские ученые сделали вывод, что наличие у испытуемых генов, сопутствующих бессоннице, повышало риск развития ишемии, инсульта и сердечного приступа.

При этом результаты, к которым пришли шведские исследователи, ограничиваются генетических факторов, сопутствующих бессоннице, а не самой этой неприятности как таковой. Поэтому ученые считают, что понадобятся дальнейшие эксперименты, которые помогут разработать эффективные методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблемы со сном испытывают около 30% населения планеты, напоминает "МИР 24".

Валентина МАЙОРОВА
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