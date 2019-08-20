Бессонница оказалась смертельно опасна

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Страдающие от бессонницы люди рискуют стать жертвами ишемической болезни сердца, инсульт или сердечного приступа.
К такому выводу пришли ученые из стокгольмского Каролинского института в Швеции, результаты исследований которых опубликованы на портале EurekAlert.
По словам ведущего автора исследования доктора Сюзанны Ларссон, ученые давно установили, что недостаток ночного сна на 30% увеличивает риск развития инсульта и инфаркта, однако они не знали доподлинно, является ли бессонница причиной развития этих болезней или же сопутствующим фактором.
Проанализировав информацию, полученную от 1,3 млн человек, шведские ученые сделали вывод, что наличие у испытуемых генов, сопутствующих бессоннице, повышало риск развития ишемии, инсульта и сердечного приступа.
При этом результаты, к которым пришли шведские исследователи, ограничиваются генетических факторов, сопутствующих бессоннице, а не самой этой неприятности как таковой. Поэтому ученые считают, что понадобятся дальнейшие эксперименты, которые помогут разработать эффективные методы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Проблемы со сном испытывают около 30% населения планеты, напоминает "МИР 24".
Реальных денег от Киева не дождаться
Киев обратится в международный трибунал, чтобы наказать Москву за "агрессию" в Донбассе