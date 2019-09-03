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Названы суперпродукты для похудения

Ешьте и худейте: найдена самая лучшая диета
Фото: pixabay.com
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Спаржа, бобовые, оливковое масло - вот лишь некоторые продукты, которые необходимо включить в рацион

Висцеральный или брюшной жир не просто неэстетичен, но и вреден для здоровья, поскольку он располагается рядом с жизненно важными органами.

Жировые клетки могут появиться в печени, сердце, поджелудочной железе и мышцах, что ухудшает обмен веществ, а это, в свою очередь, вызывает развитие сердечно-сосудистых болезней и диабета.

Для нормализации веса эксперты рекомендуют заниматься физкультурой, уменьшить количество потребляемых сладостей и обязательно включить в диету продукты, способствующие похудению.

По мнению диетологов, справиться с висцеральным жиром помогут такие продукты, как спаржа, авокадо, бобовые, яйца, оливковое масло, лосось, тыква, помидоры, тунец и семечки.

Как отмечает Food News, в меню также должны присутствовать молочные продукты, цитрусовые,чай, кофе, бананы и ягоды. Не стоит исключать и картофель, так как в нем много калия.

Валентина МАЙОРОВА
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