В список никчемных препаратов вошли иммуномодуляторы, ферменты и витамины

Некоторые горе-врачи выписывают пациентам абсолютно бесполезные лекарства, заявил ведущий "О самом главном" Александр Мясников, который также возглавляет московскую больницу №71. В основной массе так называемые "пустышки", отметил он, доктора советуют по незнанию. Однако есть "агенты" фармацевтических компаний, но они в меньшинстве.

В черный список главврача попали 10 препаратов, среди которых иммуномодуляторы, ферменты, витамины и БАДы, пробиотики и пребиотики, растительные сборы и настойки. Также Мясников порекомендовал присмотреться к гепатопротекторам, сосудоукрепляющим и гомеопатическим лекарствам, хондропротекторам и ноотропам. Их эффективность также близка к нулю. Возможно, кому-то они и помогут, предупредил он. Главное, чтобы не было побочных реакций.

"В своей массе указанные категории лекарств не имеют доказанной эффективности вообще", – цитирует специалиста "МедикФорум".



Чтобы не попасться на крючок недоврача, лучше перестраховаться и проверить информацию о выписанном лекарстве. Также можно попытать медика о доказательствах эффективности тех или иных таблеток, сиропов и микстур.