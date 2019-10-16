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Не лечат: какие таблетки-"пустышки" выписывают врачи

Не лечат: какие таблетки-
Фото: pixabay.com
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В список никчемных препаратов вошли иммуномодуляторы, ферменты и витамины

Некоторые горе-врачи выписывают пациентам абсолютно бесполезные лекарства, заявил ведущий "О самом главном" Александр Мясников, который также возглавляет московскую больницу №71. В основной массе так называемые "пустышки", отметил он, доктора советуют по незнанию. Однако есть "агенты" фармацевтических компаний, но они в меньшинстве.

В черный список главврача попали 10 препаратов, среди которых иммуномодуляторы, ферменты, витамины и БАДы, пробиотики и пребиотики, растительные сборы и настойки. Также Мясников порекомендовал присмотреться к гепатопротекторам, сосудоукрепляющим и гомеопатическим лекарствам, хондропротекторам и ноотропам. Их эффективность также близка к нулю. Возможно, кому-то они и помогут, предупредил он. Главное, чтобы не было побочных реакций. 

"В своей массе указанные категории лекарств не имеют доказанной эффективности вообще", – цитирует специалиста "МедикФорум".

Чтобы не попасться на крючок недоврача, лучше перестраховаться и проверить информацию о выписанном лекарстве. Также можно попытать медика о доказательствах эффективности тех или иных таблеток, сиропов и микстур. 

Ксения АНДРЕЕВА
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