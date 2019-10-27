Создана вакцина против смертельно опасной для пожилых людей инфекции

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Прорыв совершили английские ученые. Бактерия Clostridium difficile способна вызвать у человека смертельно опасную инфекцию кишечника. В зоне риска – пациенты, которые лежат в стационаре, особенно пожилые люди. Ситуация осложнялась тем, что бактерия выработала устойчивость к антибиотикам. В результате инфекции каждый год в США умирает около 15 тысяч человек. Об этом говорится в статье Journal of Biological Chemistry.
Ученым удалось разработать вакцину. Они выделили белок, который бактерия использует, чтобы прикрепиться к стенке кишечника. Его испытали на грызунах. Когда мышам ввели белок CD0873 в качестве вакцины, у них выработался иммунитет к бактерии и ее токсинам. Теперь медики смогут отказаться от антибиотиков при лечении.
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