Создана вакцина против смертельно опасной для пожилых людей инфекции

Тысячи пациентов ежегодно погибают из-за устойчивой к антибиотикам бактерии

Прорыв совершили английские ученые. Бактерия Clostridium difficile способна вызвать у человека смертельно опасную инфекцию кишечника. В зоне риска – пациенты, которые лежат в стационаре, особенно пожилые люди. Ситуация осложнялась тем, что бактерия выработала устойчивость к антибиотикам. В результате инфекции каждый год в США умирает около 15 тысяч человек. Об этом говорится в статье Journal of Biological Chemistry.

Ученым удалось разработать вакцину. Они выделили белок, который бактерия использует, чтобы прикрепиться к стенке кишечника. Его испытали на грызунах. Когда мышам ввели белок CD0873 в качестве вакцины, у них выработался иммунитет к бактерии и ее токсинам. Теперь медики смогут отказаться от антибиотиков при лечении.