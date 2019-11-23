Их легко избежать: названы главные причины рака

Уделяя больше внимания своему образу жизни, можно предупредить возникновение смертельной болезни

В первую очередь нужно следить за весом и питанием.

Так, многие не понимают, что набранные килограммы увеличивают риск развития онкологии. В Международном агентстве по исследованию рака озвучили страшные цифры: из-за лишнего веса возрастает вероятность "заработать" 13 видов рака – толстой кишки, печени, простаты, шейки матки и др.

Чтобы обезопасить себя, надо поддерживать нормальный вес. Для этого необходимо заниматься спортом: 150 минут в неделю умеренной нагрузки либо 75 минут интенсивных упражнений. За рационом также жизненно важно следить. Самыми вредными специалисты называют блюда из красного мяса (больше 500 граммов за семь дней), жареное мясо и обработанные продукты из него, большое количество молока, слишком жирные и сладкие продукты. К полезным медики относят блюда из бобовых, цельного зерна, а также фрукты и овощи.

Алкоголь также является одним из веществ, провоцирующих возникновение онкологических заболеваний. Употреблять его рекомендуется в как можно меньших количествах, а лучше и вовсе отказаться от спиртного. Когда горячительные напитки расщепляются в организме, происходит выработка ацетальдегида, который может связываться с другими молекулами и вызывать мутации клеток. Спиртное влияет на развитие рака пищевода, печени, прямой кишки, ротовой полости и молочной железы у женщин. Мужчинам рекомендуют выпивать в день не больше 20 граммов чистого алкоголя. То есть пол литра пива либо четверть литра вина. Для дам эта порция сокращается вдвое.

Еще одним опасным фактором называют курение. При этом риск возникновения рака у курильщика снизится только через несколько лет после того, как он бросит, пишет МедикФорум.