Заменители мяса и молока приводят к проблемам с фертильностью

Эксперты пришли к выводу, что соевые продукты опасны. В сое содержатся фитоэстрогены, которые еще называют изофлавоны, они действуют, как эстрогены, нарушающие гормональный фон, что провоцирует рак.

К таким выводам ученые из Франции пришли, проанализировав 55 продуктов из сои, например, десерты и напитки. В одной порции таких блюд может быть в 5 раз больше нормы изофлавонов. Исследователи утверждают, что соевые культуры обрабатывают гербицидами. Последние относят к канцерогенам.

Более того, соевые бобы мешают организму усваивать железо, цинк, магний и кальций, а порой – белок. Они также препятствуют синтезу гормонов щитовидной железы, что приводит к гипотиреозу и даже раку, говорится в статье портала Health.News. Специалисты считают, что соевые продукты особенно опасны для беременных женщин и маленьких детей. Остальным людям стоит есть не более одной порции подобных продуктов в день.