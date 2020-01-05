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Особенно внимательными нужно быть тем, кто старше 60 лет.
Непрекращающаяся ушная боль может говорить о раке гортани. Об этом предупреждают медики. Часто пациенты даже не подозревают, что этот симптом свидетельствует о таком опасном заболевании.
"В случаях рака важно распознавать предупреждающие знаки, поскольку чем раньше вы вмешиваетесь, тем больше оказывается у вас шансов на выздоровление", – цитирует специалистов Express.
Также к тревожным знакам врачи причисляют охрипший голос, чувство, что в горле комок, длительный кашель и боль при глотании. Риску возникновения рака горла больше всего подвержены пожилые люди – те, кому больше 60 лет, отмечается в материале.
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