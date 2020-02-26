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В национальном парке нашли зуб снежного человека

В национальном парке нашли зуб снежного человека
Фото: pixabay.com
Теперь специалисты собираются исследовать ДНК йети

Истории о снежном человеке многие десятилетия будоражат воображение жителей разных уголков планеты. Это существо называют йети, бигфутом или саскаватчем. Все очевидцы описывают его примерно одинаково: это гигантское человекообразное, покрытое шерстью, с огромными ногами и мощными руками. Чаще всего его видят в горах или глухих лесах. А недавно йети заметили и сняли на видео в национальном парке Солт-Форк в американском штате Огайо.

Как сообщает автор блога "В мире фантастики" на "Яндекс Дзен", два молодых американца запускали в лесу квадрокоптеры для съемок. Просматривая записи, они обнаружили, что в среди деревьев прячется необычного вида волосатый зверь, напоминающий прямоходящую обезьяну.

Более того, в руки отважных исследователей попал потерянный бигфутом зуб. Он отличается впечатляющими размерами – более 7 сантиметров. Видеоролик доступен на Youtube. 

Впрочем, многие пользователи Сети решили, что это просто розыгрыш. В комментариях отмечается, что у волосатого гоминида слишком уж странная походка, а сам ролик, похоже, был перемонтирован. Кроме того, зуб снежного человка выглядит весьма ненатурально.

Валентина МАЙОРОВА

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