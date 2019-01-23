Раскрыта причина смерти Александра Македонского

Ученые озвучили неожиданную версию событий

Тайна смерти великого полководца, судя по всему, разгадана. Новозеландские ученые из университета Отаго сделали смелое заявление.

По их данным, Македонский умер из-за тяжелого неврологического аутоиммунного заболевания – синдрома Гийена-Барре, пишет The Ancient History Bulletin. Ранее разные исследователи предполагали, что он скончался в 323 г. до нашей эры в возрасте 32 лет из-за некой инфекции, алкоголизма или был убит врагами.

Новозеландские специалисты опирались на исторические документы, описывающие болезнь царя. Так, у Александра Великого развилась лихорадка, начались боли в животе и быстро прогрессирующий паралич. Кроме того, он лишился рассудка.

Примечательно, что тело полководца в течение шести дней не тлело. Народ счел это свидетельством его божественного происхождения. Современные же историки предположили, что на самом деле в течение нескольких суток Македонский был жив.

Авторы исследования отмечают, что синдром Гийена-Барре объясняет все известные сейчас симптомы. Сегодня эту коварную болезнь научились лечить, но во времена Александра Македонского медики оказались бессильны, передает "МИР24".