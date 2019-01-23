Раскрыта причина смерти Александра Македонского

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Тайна смерти великого полководца, судя по всему, разгадана. Новозеландские ученые из университета Отаго сделали смелое заявление.
По их данным, Македонский умер из-за тяжелого неврологического аутоиммунного заболевания – синдрома Гийена-Барре, пишет The Ancient History Bulletin. Ранее разные исследователи предполагали, что он скончался в 323 г. до нашей эры в возрасте 32 лет из-за некой инфекции, алкоголизма или был убит врагами.
Новозеландские специалисты опирались на исторические документы, описывающие болезнь царя. Так, у Александра Великого развилась лихорадка, начались боли в животе и быстро прогрессирующий паралич. Кроме того, он лишился рассудка.
Примечательно, что тело полководца в течение шести дней не тлело. Народ счел это свидетельством его божественного происхождения. Современные же историки предположили, что на самом деле в течение нескольких суток Македонский был жив.
Авторы исследования отмечают, что синдром Гийена-Барре объясняет все известные сейчас симптомы. Сегодня эту коварную болезнь научились лечить, но во времена Александра Македонского медики оказались бессильны, передает "МИР24".
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