Пришельцы следят за МКС

НЛО изучает научные разработки людей

Во время трансляции NASA 7 февраля жителю США удалось сделать снимки корабля, который летал прямо возле МКС. На фотографиях видно большой светящийся шар красного цвета.

Очевидец поделился свои открытием на Facebook, но никто ему не поверил. "Я лично наблюдал за траекторией полета этой штуки. Она выглядит почти прозрачной" – возмутился в своем комментарии любитель НЛО, сообщает Vistanews.

Известный уфолог Скотт К. Уоринг не смог оставить без внимания такой интересный факт и изучил снимки. По мнению исследователя, это мог быть секретный корабль России или США. Но его странная форма свидетельствует о том, что скорее всего это это был НЛО.

"Этот НЛО не идеально круглый, он неровный, будто состоит из нескольких частей" – пишет Уоринг, " Поэтому я пришел к выводу, что это, вероятно, корабль пришельцев, исследующий космическую станцию"