Быстро сбросить вес позволит один продукт

Правильное питание не гарантирует того, что человек может похудеть

Ученые наблюдали за 38 женщинами, часть из которых соблюдала диету и регулярно занималась спортом. Другая группа участниц эксперимента ели, что хотели, но в завтрак обязательно включали шпинат. Оказалось, что это растение способствует потере лишних килограммов.

Вторая часть женщин, которые участвовали в эксперименте, быстрее теряли лишние килограммы. Каждая из них в среднем сбросила 5 килограммов, а участницы из первой группы – всего 3,5 кг. Ведь экстракт этого растения увеличивает вероятность похудеть на 43%.

Как говорится в статье Fox 8, шпинат позволяет дольше чувствовать сытость. Поэтому вторая группа меньше ела. Таким образом, эксперимент доказал, что при похудении спорт не так важен, как дефицит калорий.