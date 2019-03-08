Быстро сбросить вес позволит один продукт

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Ученые наблюдали за 38 женщинами, часть из которых соблюдала диету и регулярно занималась спортом. Другая группа участниц эксперимента ели, что хотели, но в завтрак обязательно включали шпинат. Оказалось, что это растение способствует потере лишних килограммов.
Вторая часть женщин, которые участвовали в эксперименте, быстрее теряли лишние килограммы. Каждая из них в среднем сбросила 5 килограммов, а участницы из первой группы – всего 3,5 кг. Ведь экстракт этого растения увеличивает вероятность похудеть на 43%.
Как говорится в статье Fox 8, шпинат позволяет дольше чувствовать сытость. Поэтому вторая группа меньше ела. Таким образом, эксперимент доказал, что при похудении спорт не так важен, как дефицит калорий.
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