Неожиданно: у стресса нашли положительный эффект

Нервничать оказалось не так вредно

"Обратную сторону" стресса открыли американские исследователи.

Выяснилось, что нервное напряжение приводит и к положительному эффекту. Так, ученые пришли к выводу, что кишечник, точнее клетки его слизистой оболочки, в такой ситуации начинают вырабатывать антитела. Это делает организм более стойким к различным воспалениям. Проще говоря, укрепляется иммунитет.

Эксперты получили неожиданный результат во время опыта на мышах. Свидетельства подобного влияния стресса на организм были получены впервые.

"Стрессовые реакции в кишечнике могут оказывать положительное влияние, и ключевой вопрос состоит в том, как можно использовать это свойство во благо здоровья. Разобравшись в этом, можно будет разработать совершенно новые варианты лечения воспалительных заболеваний",

– цитирует МедикФорум соавтора исследования Филипа Розенстиэля.