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Любители острого реже умирают от рака

Фото: www.globallookpress.com
Блюда с "огоньком" спасают и от других серьезных болезней

Среди долгожителей обнаружились те, кто включал в свой рацион перец чили.

Именно эта острая приправа помогает прожить дольше,  а также избежать рака, проблем с сердцем, сосудами и органами дыхания.

К такому выводу пришли эксперты Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета и Женского госпиталя Бригама из США.

Любители острого живут на 12-14 процентов дольше остальных, заявили исследователи. Они изучили данные 487 375 человек. Испытуемым было от 30 до 79 лет. Информацию получили в ходе семилетнего общенационального исследования в Китае.

"Среди людей, часто употреблявших блюда с перцем, мы насчитали на 14% больше долгожителей. Любители перченого реже умирали от проблем с сердцем, легкими и в связи с онкологическими заболеваниями",

цитирует МедикФорум авторов доклада.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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