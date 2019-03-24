Любители острого реже умирают от рака

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Среди долгожителей обнаружились те, кто включал в свой рацион перец чили.
Именно эта острая приправа помогает прожить дольше, а также избежать рака, проблем с сердцем, сосудами и органами дыхания.
К такому выводу пришли эксперты Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета и Женского госпиталя Бригама из США.
Любители острого живут на 12-14 процентов дольше остальных, заявили исследователи. Они изучили данные 487 375 человек. Испытуемым было от 30 до 79 лет. Информацию получили в ходе семилетнего общенационального исследования в Китае.
"Среди людей, часто употреблявших блюда с перцем, мы насчитали на 14% больше долгожителей. Любители перченого реже умирали от проблем с сердцем, легкими и в связи с онкологическими заболеваниями",
– цитирует МедикФорум авторов доклада.
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