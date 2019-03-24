Любители острого реже умирают от рака

Блюда с "огоньком" спасают и от других серьезных болезней

Среди долгожителей обнаружились те, кто включал в свой рацион перец чили.

Именно эта острая приправа помогает прожить дольше, а также избежать рака, проблем с сердцем, сосудами и органами дыхания.

К такому выводу пришли эксперты Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета и Женского госпиталя Бригама из США.

Любители острого живут на 12-14 процентов дольше остальных, заявили исследователи. Они изучили данные 487 375 человек. Испытуемым было от 30 до 79 лет. Информацию получили в ходе семилетнего общенационального исследования в Китае.

"Среди людей, часто употреблявших блюда с перцем, мы насчитали на 14% больше долгожителей. Любители перченого реже умирали от проблем с сердцем, легкими и в связи с онкологическими заболеваниями",

– цитирует МедикФорум авторов доклада.

