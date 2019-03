Спасти сердце поможет "умный туалет"

Высокотехнологичное сиденье для унитаза, разработанное американскими учеными, предупредит об опасности возникновения хронической сердечной недостаточности и других недугов.

Специалисты из Технологического института Рочестера придумали аппарат, напичканный сенсорными датчиками, с помощью которых можно измерить частоту сердечных сокращений, артериальное давление и уровень кислорода в крови, сообщает Pacific Journal of Health.

This smart toilet seat has built-in sensors to detect heart failure. https://t.co/fMyhBzoZsi #diagnosis #HealthTech pic.twitter.com/Jcr4yddYNa