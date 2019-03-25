Спасти сердце поможет "умный туалет"

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Высокотехнологичное сиденье для унитаза, разработанное американскими учеными, предупредит об опасности возникновения хронической сердечной недостаточности и других недугов.
Специалисты из Технологического института Рочестера придумали аппарат, напичканный сенсорными датчиками, с помощью которых можно измерить частоту сердечных сокращений, артериальное давление и уровень кислорода в крови, сообщает Pacific Journal of Health.
This smart toilet seat has built-in sensors to detect heart failure. https://t.co/fMyhBzoZsi #diagnosis #HealthTech pic.twitter.com/Jcr4yddYNa— Pacific Journal of Health (@PacificJHealth) 23 марта 2019 г.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) возникает, когда из-за повреждения миокарда ухудшается способность сердца к наполнению и опорожнению. Это приводит к возникновению учащенного сердцебиения – симптома, который пациенты, страдающие ХСН, не всегда замечают. Теперь эта проблема может быть решена с помощью современных технологий.
Планируется, что собранная "умным туалетом" информация будет немедленно направляться лечащему врачу, который сможет мгновенно оценить состояние здоровья своего пациента. Отмечается, что прототип необычного диагностического прибора полностью готов к запуску в серийное производство.
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