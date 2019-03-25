Спасти сердце поможет "умный туалет"

Новые технологии взрывают серые будни

Высокотехнологичное сиденье для унитаза, разработанное американскими учеными, предупредит об опасности возникновения хронической сердечной недостаточности и других недугов.

Специалисты из Технологического института Рочестера придумали аппарат, напичканный сенсорными датчиками, с помощью которых можно измерить частоту сердечных сокращений, артериальное давление и уровень кислорода в крови, сообщает Pacific Journal of Health.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) возникает, когда из-за повреждения миокарда ухудшается способность сердца к наполнению и опорожнению. Это приводит к возникновению учащенного сердцебиения – симптома, который пациенты, страдающие ХСН, не всегда замечают. Теперь эта проблема может быть решена с помощью современных технологий.

Планируется, что собранная "умным туалетом" информация будет немедленно направляться лечащему врачу, который сможет мгновенно оценить состояние здоровья своего пациента. Отмечается, что прототип необычного диагностического прибора полностью готов к запуску в серийное производство.