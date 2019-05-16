Найден простой способ справиться с повышенным давлением

Ключ к успеху – в правильной диете

Чтобы остановить развитие артериальной гипертонии, нужно пересмотреть образ жизни: избавиться от вредных привычек, пересмотреть рацион и начать заниматься спортом.

"При гипертонии нужно отказаться от поваренной соли. Этот минерал задерживает жидкость в организме, нарушает функцию почек и как следствие приводит к повышению артериального давления... Также в лечении артериальной гипертензии нужно начинать с коррекции факторов риска: отказа от курения, снижения веса, нормализации углеводного обмена, занятий спортом",

– рассказал Агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог Николай Серебряков. По словам доктора, бывает так, что, когда пациенты перестают есть соленое, у них снижается уровень давления до нормальных значений.

Кроме того, гипертоникам нужно есть больше продуктов с высоким содержанием калия и магния: клюкву, бруснику, фрукты и овощи, а также цельнозерновые каши.

Доктор напомнил, что такой принцип питания заключается в так называемой средиземноморской диете. По словам кардиолога, пересмотр пищевых привычек сразу же дает хорошие результаты и помогает на начальной стадии развития артериальной гипертензии. Однако, если при соблюдении диеты давление не падает, нужно обязательно обратиться к врачу – он подберет медикаментозную терапию.