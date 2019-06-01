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Эти продукты вы едите каждый день: что плохо влияет на потенцию

Фото: www.globallookpress.com
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Некоторые блюда стоит исключить из рациона

Чтобы не испытывать проблем в постели, пищевые привычки нужно изменить.

Секреты повышения мужской потенции раскрыла диетолог. К слову, рекомендуемый ею рацион благотворно сказывается и на женском либидо.

Главной ошибкой многих, приводящей к ухудшению и общего состояния здоровья в том числе, Елена Ткаченко назвала чрезмерное количество углеводов в меню, а также злоупотребление привычными полуфабрикатами и спиртным.

Чтобы на любовном фронте все было гладко, нужно приучить себя не есть фастфуд, разнообразные сосиски и колбасу, не пить газировку, сок из пакетов и энергетики. Жареное мясо, в частности шашлык, также негативно влияет на мужскую потенцию. Курица – тоже не лучший вариант, отмечает диетолог. Если хочется мяса, варите или запекайте его. Соленое и копченое тоже попадает под запрет.

Вместо вредностей ешьте орехи, овощи, морепродукты, баранину, говядину, молочные продукты. Женщинам не стоит часто употреблять красное мясо. Блюда из него провоцируют снижение либидо и появление лишнего веса, отмечает портал Progorodsamara.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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