Назван продлевающий жизнь фрукт

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Специалисты советуют есть фрукты и овощи каждый день. Некоторые диетологи уверяют, что важно включать в свой рацион питания от 2 до 4 раз в неделю авокадо. Вещества, которые в нем содержатся, снижают уровень холестерина.
От авокадо также разглаживаются морщины, оно поддерживает здоровье зрения и регулирует кровяное давление. Фрукт содержит мононенасыщенныt жиры, лютеин и зеаксантин, а также калий.
Авокадо также благоприятно влияет на мужское здоровье. А еще оно способствует уменьшению роста злокачественных клеток предстательной железы. Однако это довольно колоритный продукт, отмечают "Актуальные новости", поэтому необходимо следить за весом.
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