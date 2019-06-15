Назван продлевающий жизнь фрукт

В этом продукте много полезных витаминов

Специалисты советуют есть фрукты и овощи каждый день. Некоторые диетологи уверяют, что важно включать в свой рацион питания от 2 до 4 раз в неделю авокадо. Вещества, которые в нем содержатся, снижают уровень холестерина.

От авокадо также разглаживаются морщины, оно поддерживает здоровье зрения и регулирует кровяное давление. Фрукт содержит мононенасыщенныt жиры, лютеин и зеаксантин, а также калий.

Авокадо также благоприятно влияет на мужское здоровье. А еще оно способствует уменьшению роста злокачественных клеток предстательной железы. Однако это довольно колоритный продукт, отмечают "Актуальные новости", поэтому необходимо следить за весом.