Любителям соленого грозит страшная опасность

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Медики бьют тревогу: человечество столкнулось с огромной проблемой. Все чаще врачи диагностируют у пациентов избыток соли в организме при одновременном недостатке йода.
Суточная потребность организма в соли равна всего лишь 4-6 г, что составляет одну чайную ложку. Однако современный человек съедает в день более свыше 9 г соли, и это вызывает отложения солей на стенках различных органов, и в тканях.
Все это приводит не только к замедлению процессов пищеварения и задержке воды в организме, но и может вызвать летальный исход. У любителей солененького разрушается пищеварительная система: соль начинает разъедать слизистые оболочки желудка, что приводит к гастриту и язве желудка, а затем и к раку.
При этом специалисты не советуют полностью исключать эту приправу из своего рациона – речь идет лишь о том, чтобы прекратить пересаливать еду и есть продукты, богатые йодом.
Недостаток этого микроэлемента в организме может привести к нарушению работы щитовидной железы, развитию зоба, болезней сердца и сосудистым изменениям, а также снижению потенции у мужчин.
Восстановить йодный баланс непросто, для этого потребуется время и обогащенные продукты, отмечает Vista News.
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