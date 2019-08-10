Срочно к врачу: названы первые сигналы приближающегося инфаркта

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Специалисты составили главные признаки скорого инфаркта, при которых необходимо сразу обратиться к врачу.
Насторожить должна повышенная утомляемость и болезненное восприятие обычных физических нагрузок. Также если поднятие на 3 этаж вызывает одышку, то это повод идти в больницу.
Обратить внимание стоит на обезвоживание. Нехватка воды ведёт к сгущению крови – спутнику инфаркта, передает LIFE.
Также первыми симптомами опасной болезни является тошнота, головокружение и боли в ногах и спине.
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