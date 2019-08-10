Срочно к врачу: названы первые сигналы приближающегося инфаркта

Опасную болезнь можно распознать заранее

Специалисты составили главные признаки скорого инфаркта, при которых необходимо сразу обратиться к врачу.

Насторожить должна повышенная утомляемость и болезненное восприятие обычных физических нагрузок. Также если поднятие на 3 этаж вызывает одышку, то это повод идти в больницу.

Обратить внимание стоит на обезвоживание. Нехватка воды ведёт к сгущению крови – спутнику инфаркта, передает LIFE.

Также первыми симптомами опасной болезни является тошнота, головокружение и боли в ногах и спине.