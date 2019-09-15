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Чеснок оказался полезен для сердца

Чеснок оказался полезен для сердца
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазван простой способ предотвратить развитие рака кишечника
Растение стоит употреблять с осторожностью

Чеснок является одним из самых полезных продуктов, однако специалисты обнаружили еще одно уникальное свойство.

По их словам, растение при регулярном употреблении увеличивает физическую выносливость человека, а также благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, продукт помогает улучшить здоровье и поддерживает организм в тонусе, передает МедикФорум.

Однако эксперты напоминают, что у чеснока есть противопоказания и его нельзя есть при ряде заболеваний.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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