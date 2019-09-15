Чеснок оказался полезен для сердца

Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
348 новости
Чеснок является одним из самых полезных продуктов, однако специалисты обнаружили еще одно уникальное свойство.
По их словам, растение при регулярном употреблении увеличивает физическую выносливость человека, а также благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, продукт помогает улучшить здоровье и поддерживает организм в тонусе, передает МедикФорум.
Однако эксперты напоминают, что у чеснока есть противопоказания и его нельзя есть при ряде заболеваний.
Из Соединенного Королевства посыпались угрозы
Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля