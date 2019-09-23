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Кремлевский информатор пропал без вести в США

Кремлевский информатор пропал без вести в США
Фото: pixabay.com
Вывезенного из России шпиона ищут спецслужбы

Россиянин Олег Смоленков объявлен в международный розыск. Поиски инициировало Министерство внутренних дел РФ. В МВД не уточнили, задействованы ли ресурсы Интерпола, сообщает РИА "Новости".

Ранее запрос о местонахождении бывшего сотрудника администрации президента РФ в Интерпол подал МИД РФ, в штате которого Смоленков тоже числился несколько лет. В дипломатическом ведомстве напомнили, что последний раз мужчину с женой и детьми видели в Черногории. Там семейство бесследно исчезло, по этому факту было даже возбуждено уголовное дело.

При этом американские СМИ утверждают, что Смоленкова с семьей вывезли в США, как ценного информатора. Якобы это он передал данные о вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в США в 2016 г., и недовольный разоблачением глава Белого дома Дональд Трамп мог выдать шпиона.

По некоторым сведениям, в последнее время Смоленков жил в частном доме в одном из штатов США, но сейчас о нем ничего не известно

Николай ВИКТОРОВ
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