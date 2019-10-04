Перевозчики так и не получили обещанных компенсаций за возврат билетов

Убыток российских авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию составил более 1 млрд рублей. В правительство поступили расчеты перевозчиков, однако существуют большие сомнения, что компенсация будет выплачена.

Лоукостер "Победа" до запрета доставлял пассажиров в Тбилиси и Батуми из Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и Перми. Отсутствие этих рейсов вылилось в минус 500 млн руб., передает "Коммерсант".

У S7 было 17 рейсов в неделю между Россией и Грузией. "Мы оцениваем убытки от прекращения полетов в Грузию в 600 млн руб." – сообщили в авиакомпании.

Недополученная прибыль Red Wings, по некоторым оценкам, составила 200 млн руб. Кроме того, рейсы в Грузию выполняли "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", Smartavia. Большинство из них перенаправили освободившиеся самолеты на другие маршруты. Однако на это потребовалось время, тогда как вернуть пассажирам деньги за заранее приобретенные билеты пришлось сразу, а ведь запрет на полеты пришелся на высокий туристический сезон.

РФ заморозила авиасообщение с Грузией с 8 июля 2019 года. Это произошло после того, как в июне в Тбилиси и других городах начались массовые антироссийские акции. Правительство РФ тогда пообещало перевозчикам компенсировать финансовые потери. От своих слов власти не отказываются, но сроки все время сдвигаются.

Сейчас сообщается, что Минтранс должен к середине октября представить методику расчета убытков. В ведомстве подтверждают, что ведут работу. Но в авиакомпаниях уже не надеются на помощь государства. Судя по всему, латать дыры в своих бюджетах перевозчики будут за счет пассажиров.

По некоторым данным, Москва и Тбилиси уже готовы возобновить авиасообщение.