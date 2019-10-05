Нибиру
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
- Нибиру взорвалась над Москвой
- Конец близок: черная дыра оказалась рядом с Землей
368 новости
В воскресенье, 6 октября, в Москву придет холод. Столбики термометров опустятся до +4°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Кроме того, местами ожидается дождь со снегом. Также возможны порывы ветра до 17 м/с.
В такую погоду специалисты советуют не парковать машины возле деревьев и неустойчивых конструкций.
Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек
Копенгаген не имеет права запрещать прокладку труб в своей экономической зоне в Балтийском море