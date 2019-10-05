Жителей столицы ждут обильные осадки

В воскресенье, 6 октября, в Москву придет холод. Столбики термометров опустятся до +4°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Кроме того, местами ожидается дождь со снегом. Также возможны порывы ветра до 17 м/с.

В такую погоду специалисты советуют не парковать машины возле деревьев и неустойчивых конструкций.