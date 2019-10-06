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Синоптики дали прогноз погоды на понедельник

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник
Фото: www.globallookpress.com
Москвичей ждет дождь со снегом

В понедельник, 7 октября, в Москве вновь будет холодно. Столбики термометров опустятся до +2…+4°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Кроме того, местами ожидается дождь со снегом. Также возможны порывы ветра до 15 м/с.

В такую погоду специалисты советуют не парковать машины возле деревьев и неустойчивых конструкций.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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