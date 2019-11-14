Качество работ ученых должны проверять специалисты

Самонадеянные активисты группы "Диссернет", которые возомнили себя защитниками науки от плагиата, на самом деле дискредитируют ее. В этом убежден ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), член-корреспондент РАН Александр Запесоцкий.

"Эти люди сами занимаются скверными делами: вперемежку с предъявлением резонных претензий создают ложный компромат, выступают с недобросовестными заявлениями. Такое настоящей науке не нужно", – подчеркнул он в интервью ТАСС.

По мнению Запесоцкого, безосновательные объявления ученых, в том числе ректоров вузов, "диссероделами" порождает недоверие к высшему образованию страны в целом. Борьбу с плагиатом и недобросовестностью в научной среде вести нужно обязательно, полагает собеседник агентства, но со всей ответственностью.

"Нельзя спекулировать на проблемах. И порядок в науке надо наводить чистыми руками", – заявил глава СПбГУП.

А порядком, например, в корпорациях, фирмах, профсоюзах или госструктурах займутся конфликтологи, которые ежегодно выпускаются из стен питерского вуза. Его ректор отметил, что данная специальность очень востребована на рынке труда.

Также на базе университета действует Центр по профилактике предотвращения конфликтов, специалисты которого собирают и анализируют сведения по всей России, выявляя регионы с наиболее сложной ситуацией. Это исследование, по мнению руководителя СПбГУП, поможет улучшить жизнь в стране и проводится при государственной поддержке.

Кроме того, один из главных вузов культурной столицы чтит традиции. Когда-то в его стенах рождались труды легендарного академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. В наследство Университету профсоюзов достались Лихачевские чтения, на которые съезжаются крупнейшие ученые со всего мира и ведут научные дискуссии в области гуманитарных наук. В 2021 году форум пройдет уже в 20-й раз.