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На обратной стороне Луны заметили инопланетные объекты

На обратной стороне Луны заметили инопланетные объекты
Фото: www.pixabay.com
Уникальные снимки свидетельствуют о наличии инопланетян на Луне

Кратер Парацельс С давно представляет особый интерес для уфологов. Его многолетние снимки обратной стороны Луны показывают, что на спутнике находятся странные объекты и сооружения, которые напоминают огромные машины для переработки горных пород. 

Изучающие эти снимки высказывали различные версии его принадлежности и назначения этих объектов. Были версии о секретной базе NASA и даже о горнодобывающем заводе инопланетян. 

Спустя какое-то время страсти вокруг этих необычных снимков поутихли, но теперь разгорелись вновь. Как пишет издание "Новые планеты", причиной этого послужили снимки еще более дальней территории Луны. На них обнаружены такие же объекты и необычные кратеры, которых нельзя увидеть на других снимках лунной поверхности. 

Заявления уфологов о том, что объекты на снимках являются инопланетными сооружениями, становятся все более правдоподобными. 

Сергей САЗОНОВ

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