Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
Симптомы коронавируса COVID-19: как распознать болезнь
Последние новости об инфекции пугают россиян. Только за последние несколько дней в стране было диагностированы сотни новых случаев. Данные о том, кто больше всего подвержен коварной инфекции постоянно меняются. А вот симптомы более-менее удалось идентифицировать.
- слабость;
- боль в груди, проблемы с дыханием;
- температура выше 38 градусов;
- боль в горле;
- сухой кашель иногда с малым количеством мокроты;
- слезоточивость глаз, нагноения.
Основные признаки коронавируса:
Еще один коварный симптом болезни раскрыла британский врач Розена Эллин-Хан. По ее словам, признаком инфицирования COVID-19 может быть резкая боль в животе.
В начале заболевания его не отличить от обычного гриппа. Зараженный человек чувствует себя усталым, вялым. Болит голова, поднимается температура – не слишком высоко, по диагностированным случаям не выше 38 градусов, хотя встречалось, что у некоторых больных был жар и 39 на градуснике.
После у подхватившего COVID-19 могут проявляться новые симптомы. Дыхание становится сложным – каждый вздох дается с трудом, появляется боль в груди, нарушается работа желудка. Симптомы у женщин протекают одинаково.
Коронавирус у детей
За все время пандемии COVID-19 у маленьких находят редко. Врачи считают, что молодые люди и малыши почти не подвержены этому заболеванию. Кроме того, заболевание у детей в большинстве случаев протекает без симптомов.
Одним из тревожным признаков вируса у детей может быть высокая температура. Отмечается, что у заболевших она была не ниже 39 градусов.
Коронавирус у пожилых
Количество смертей от коронавируса увеличивается с "возрастом" пациентов. Дети до 15 лет болеют мало, летальных исходов тут практически не встречается. Серьезные осложнения от коронавируса наблюдаются у людей после 40 лет. И дальше у более пожилых смертность возрастает еще больше.
Лечение коронавируса
Ученые со всего мира заняты разработкой вакцины от COVID-19. К сожалению, пока сыворотки, способной спасти зараженного не существует.
При первых признаках коронавируса вирусологи рекомендуют уйти в самоизоляцию и вызвать врача на дом. В России работает горячая линия по приему обращений граждан. После на дом к заболевшему приедут медики, они возьмут мазки и анализ крови, а больного отправят в стационар на время ожидания.
Нельзя заниматься самолечением!
Для того, чтобы защититься от коронавируса врачи рекомендуют укреплять имуннную систему. Правильно питататься, следить за гигиеной и использовать антисептик и маску.
"Утро" ведет ежедневную рубрику "Коронавирус -2020: последние новости".
Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта
Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Выявлен скрытый симптом коронавируса
- Хантавирус: в Китае нашли новую смертельную инфекцию
- Россия откроет границу с Украиной из-за COVID-19
- Российский футболист подхватил коронавирусную инфекцию
Здоровье
- Продлят молодость: простые упражнения после 50 лет на каждый день
- Бабушка подсказала: супернапиток защитит от инфекций и очистит кровь
- Мужская диета: как повысить тестостерон в домашних условиях
Выбор читателей
- Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Каменских в обтягивающем комбинезоне сделала громкое признание
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик