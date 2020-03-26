Как выявить первые признаки COVID-19 у себя, ребенка или родителей

Симптомы коронавируса COVID-19: как распознать болезнь

Последние новости об инфекции пугают россиян. Только за последние несколько дней в стране было диагностированы сотни новых случаев. Данные о том, кто больше всего подвержен коварной инфекции постоянно меняются. А вот симптомы более-менее удалось идентифицировать.

Основные признаки коронавируса: слабость;

боль в груди, проблемы с дыханием;

температура выше 38 градусов;

боль в горле;

сухой кашель иногда с малым количеством мокроты;

слезоточивость глаз, нагноения.

Еще один коварный симптом болезни раскрыла британский врач Розена Эллин-Хан. По ее словам, признаком инфицирования COVID-19 может быть резкая боль в животе.

В начале заболевания его не отличить от обычного гриппа. Зараженный человек чувствует себя усталым, вялым. Болит голова, поднимается температура – не слишком высоко, по диагностированным случаям не выше 38 градусов, хотя встречалось, что у некоторых больных был жар и 39 на градуснике.

После у подхватившего COVID-19 могут проявляться новые симптомы. Дыхание становится сложным – каждый вздох дается с трудом, появляется боль в груди, нарушается работа желудка. Симптомы у женщин протекают одинаково.

Коронавирус у детей

За все время пандемии COVID-19 у маленьких находят редко. Врачи считают, что молодые люди и малыши почти не подвержены этому заболеванию. Кроме того, заболевание у детей в большинстве случаев протекает без симптомов.

Одним из тревожным признаков вируса у детей может быть высокая температура. Отмечается, что у заболевших она была не ниже 39 градусов.

Коронавирус у пожилых

Количество смертей от коронавируса увеличивается с "возрастом" пациентов. Дети до 15 лет болеют мало, летальных исходов тут практически не встречается. Серьезные осложнения от коронавируса наблюдаются у людей после 40 лет. И дальше у более пожилых смертность возрастает еще больше.

Лечение коронавируса

Ученые со всего мира заняты разработкой вакцины от COVID-19. К сожалению, пока сыворотки, способной спасти зараженного не существует.

При первых признаках коронавируса вирусологи рекомендуют уйти в самоизоляцию и вызвать врача на дом. В России работает горячая линия по приему обращений граждан. После на дом к заболевшему приедут медики, они возьмут мазки и анализ крови, а больного отправят в стационар на время ожидания.

Нельзя заниматься самолечением!

Для того, чтобы защититься от коронавируса врачи рекомендуют укреплять имуннную систему. Правильно питататься, следить за гигиеной и использовать антисептик и маску.

"Утро" ведет ежедневную рубрику "Коронавирус -2020: последние новости".