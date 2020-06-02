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Россияне стали массово отменять отдых в Сочи

Россияне стали массово отменять отдых в Сочи
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди отказываются от путешествия из-за новых правил

Российские граждане стали массово отказываться от поездок в Сочи. Значительная часть броней в санаториях отменяется, поскольку люди вынуждены соблюдать новые правила заселения в период пандемии. 

Дело касается справок о тестировании на коронавирус, которые должны быть у каждого туриста. Проблема заключается в том, что граждане не успевают оформить документы в срок, поскольку их нужно делать максимум за 48 часов до заселения, а также в стоимости тестирования – его цена варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей. Поскольку многие ездят отдыхать с семьями, процедура для них становится очень затратной, сообщает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина "Интерфаксу". 

Также она указывает, что многих не устраивает отдых без возможности посетить пляж, сходить в ресторан или прогуляться по городу. По ее утверждению, что в России одни из самых жестких требований к внутреннему туризму во время распространения коронавирусной инфекции. 

От новых требований страдают и санатории. Сейчас их загрузка варьируется от 10 до 50%. При этом каждую неделю сотрудники должны проходить тестирование на коронавирус за счет заведения, тратя на это несколько сотен тысяч рублей еженедельно, отмечает Ирина. Она полагает, что санаториям выгоднее не открываться вообще. 

Ранее стало известно, что Италия собирается открыть свои границы для туристов из России.

Евгения НАГОРСКАЯ

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