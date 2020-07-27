Подробный план работ от "Утро.ру" подскажет, чем заняться на даче во вторник

28 июля Луна окажется в знаке Скорпиона. Несмотря на конец второго летнего месяца, еще можно посеять зелень и некоторые овощи – редис, чеснок и репу. Скорпион считается вторым по плодородности знаком, поэтому посадка растений в этот день обещает богатый урожай. Чем еще заняться в огороде – в материале "Утро.ру".

Что можно делать садоводу 28 июля

Этот день идеально подходит для посева пекинской капусты, рукколы, салата и укропа. Также по посевному календарю можно заняться подкормкой цветов в саду или обрезкой плодовых деревьев – вишни, яблонь, абрикоса. Важно не забывать о поливе будущего урожая, особенно огурцов, которые как раз приносят плоды в конце июля.

Что нельзя делать 28 июля в огороде

А вот пересаживать растения во вторник не рекомендуется. Особенно это касается гладиолусов, нарциссов, гиацинтов и многих других цветов, которые дачники часто высаживают на участке.

Согласно посевному календарю, важно избегать и чересчур обильного полива садовых культур, чтобы не испортить корневую систему.

Также в этот день огородники не советуют выкапывать картофель: долго он храниться не будет. Подготовка семян для рассады тоже окажется неудачной – лучше перенести ее на другой день.

Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный график огородных работ на неделю.