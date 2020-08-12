Что случилось сегодня: последние новости на 12 августа
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
Путин пообщался с Макроном по поводу протестов в Белоруссии, а также сегодня – 20 лет с момента гибели подлодки "Курск" – эти и другие новости в ежедневном обзоре.
Политика
- Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить протесты в Белоруссии. Также поводом для звонка стало создание первой вакцины от коронавируса.
- На двоих россиян, задержанных в Белоруссии, завели уголовное дело. Утверждают, что мужчины не только приняли участие в массовых беспорядках, но и делали это в нетрезвом виде.
- Американцы приблизились к Калининграду. Однако Россия не бездействует, а готовит мощный отпор военным США.
- Тихановская сыграла свою роль в протестах в Белоруссии. Благодаря ей Лукашенко удалось "захватить в плен", считают эксперты.
- Летчик опроверг доводы Киева, касающиеся малазийского "Боинга" MH17.
- Французы поиздевались над Путиным из-за регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Они выставили его на обложке журнала в необычном виде.
Жизнь
- Сегодня исполняется 20 лет с момента трагедии Курской подлодки. Подводник указал на ключевой фактор, из-за которого не смогли спасти экипаж.
- Россияне массово скупают билеты в страну, которая пока недоступна для прямых перелетов.
- В ПФР напомнили о прибавке к пенсии в размере 5600 рублей.
- В Белоруссии приземлился таинственный самолет из России.
- Силовики подстрелили протестующего с арматурой в Белоруссии.
Шоу-бизнес
- Экс-супруга Джигарханяна заявила, что актер должен заплатить за нее кругленькую сумму. Она заняла у одного бизнесмена около 2 млн. рублей и считает, что долг должен погасить и Армен Борисович.
- Внучка Пугачевой пошла по стопам своих родных. Девочка записала свою первую песню.
- Состояние Легкоступовой ухудшилось.
- Народный артист СССР отказался от награды, которую ему присвоил Лукашенко. Он резко высказался по поводу происходящего в Минске.
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