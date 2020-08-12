Что случилось сегодня: последние новости на 12 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 12 августа
Мемориал погибшим на подлодке "Курск". Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Путин пообщался с Макроном по поводу протестов в Белоруссии, а также сегодня – 20 лет с момента гибели подлодки "Курск" – эти и другие новости в ежедневном обзоре. 

Политика

  • Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить протесты в Белоруссии. Также поводом для звонка стало создание первой вакцины от коронавируса.
  • На двоих россиян, задержанных в Белоруссии, завели уголовное дело. Утверждают, что мужчины не только приняли участие в массовых беспорядках, но и делали это в нетрезвом виде.
  • Американцы приблизились к Калининграду. Однако Россия не бездействует, а готовит мощный отпор военным США. 
  • Тихановская сыграла свою роль в протестах в Белоруссии. Благодаря ей Лукашенко удалось "захватить в плен", считают эксперты. 
  • Летчик опроверг доводы Киева, касающиеся малазийского "Боинга" MH17. 
  • Французы поиздевались над Путиным из-за регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Они выставили его на обложке журнала в необычном виде. 


Жизнь

  • Сегодня исполняется 20 лет с момента трагедии Курской подлодки. Подводник указал на ключевой фактор, из-за которого не смогли спасти экипаж. 
  • Россияне массово скупают билеты в страну, которая пока недоступна для прямых перелетов. 
  • В ПФР напомнили о прибавке к пенсии в размере 5600 рублей. 
  • В Белоруссии приземлился таинственный самолет из России. 
  • Силовики подстрелили протестующего с арматурой в Белоруссии. 


Шоу-бизнес

  • Экс-супруга Джигарханяна заявила, что актер должен заплатить за нее кругленькую сумму. Она заняла у одного бизнесмена около 2 млн. рублей и считает, что долг должен погасить и Армен Борисович. 
  • Внучка Пугачевой пошла по стопам своих родных. Девочка записала свою первую песню. 
  • Состояние Легкоступовой ухудшилось
  • Народный артист СССР отказался от награды, которую ему присвоил Лукашенко. Он резко высказался по поводу происходящего в Минске. 
Евгения НАГОРСКАЯ

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