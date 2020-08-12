Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Путин пообщался с Макроном по поводу протестов в Белоруссии, а также сегодня – 20 лет с момента гибели подлодки "Курск" – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить протесты в Белоруссии. Также поводом для звонка стало создание первой вакцины от коронавируса.

На двоих россиян, задержанных в Белоруссии, завели уголовное дело. Утверждают, что мужчины не только приняли участие в массовых беспорядках, но и делали это в нетрезвом виде.

Американцы приблизились к Калининграду. Однако Россия не бездействует, а готовит мощный отпор военным США.

Тихановская сыграла свою роль в протестах в Белоруссии. Благодаря ей Лукашенко удалось "захватить в плен", считают эксперты.

Летчик опроверг доводы Киева, касающиеся малазийского "Боинга" MH17.

Французы поиздевались над Путиным из-за регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Они выставили его на обложке журнала в необычном виде.





Жизнь

Сегодня исполняется 20 лет с момента трагедии Курской подлодки. Подводник указал на ключевой фактор, из-за которого не смогли спасти экипаж.

Россияне массово скупают билеты в страну, которая пока недоступна для прямых перелетов.

В ПФР напомнили о прибавке к пенсии в размере 5600 рублей.

В Белоруссии приземлился таинственный самолет из России.

Силовики подстрелили протестующего с арматурой в Белоруссии.





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