В этом году исполняется 20 лет со дня катастрофы

У России не было техники, которая бы помогла в спасении экипажа подводной лодки "Курск". Об этом заявил экс-командир подлодки К-219 Игорь Британов.

Трагедия произошла 12 августа 2000 года. По версии прокуратуры, на борту взорвалась торпеда. Как выяснили во время независимого расследования, после того, как радары засекли подозрительную активность, подлодку не признавали аварийной около 6 часов. В результате погибли 118 человек.

Британов утверждает, что промедление связано с тем, что очень много времени потратили на поиск источника подозрительного сигнала. Долго не могли определить, что он шел с "Курска".

"Пока до верха доложат, а там отдадут приказ, время ушло. Все держат до последнего", – отметил он в разговоре с URA.ru

Ключевым фактором, почему экипаж не смогли спасти, стало отсутствие у России необходимой техники. Необходимое оборудование было у Норвегии, но, отмечает эксперт, к стране не успели обратиться в нужное время.

"Все думали, что и так все решится. Ошиблись все", – заключил он.

После взрыва торпеды на борту выжили лишь 23 человека, которые находились в 9-м отсеке. Они, согласно различным версиям, могли оставаться в живых от трех часов до суток. Спасти не удалось ни одного из членов экипажа.

При этом еще год назад сообщалось, что до сих пор у России нет необходимого оборудования, способного спасти экипаж подводной лодки в случае катастрофы, несмотря на то, что его создание включили в программу госвооружений.