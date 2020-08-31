Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Сегодня состоялось очередное слушание по делу малазийского "Боинга", а на Украине сделали заявление по поводу гуманитарной катастрофы в Крыму – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

На Украине полагают, что Путин намерен свергнуть Лукашенко с президентского поста, сыграв на неадекватном поведении последнего.

Варшава попыталась вставить палки в колеса "Газпрому" из-за "Северного потока – 2", однако в российской компании осадили все требования антимонопольной службы страны.

Прибалты предприняли новые меры против Лукашенко и его соратников. Под раздачу попал даже сын белорусского президента.

Американцы припугнули Грузию Россией.

Военный союз между Белоруссией и Россией могут прописать в Конституции.

Стало известно, что Украина провалила спецоперацию в Крыму.

Сегодня в Гааге состоялось слушание по делу малазийского "Боинга". Однако российские свидетельства решили не учитывать.

Армия

Российский истребитель Су-27 смог обмануть израильские радары благодаря стелс-системе.

Новому российскому дрону "Гром" назначили напарника.

В США снова высказались о маневре, который провернули российские летчики с американским бомбардировщиком неподалеку от Крыма. Они назвали его "ужасающим".

Жизнь

Лукашенко не смог скрыть свою личную тайну на фоне скандальных выборов. Журналистам удалось выяснить подробности жизни президента, однако позже они за это поплатились.

У Украины все надежды лишь на гуманитарную катастрофу в Крыму. В Незалежной сделали заявление, что ждать им осталось совсем немного.

Пенсионерам напомнили о материальной помощи в сентябре.

Шоу-бизнес

Всплыли неожиданные подробности о браке Цымбалюк-Романовсккой и Джигарханяна. Оказалось, что артист запрещал своей жене выступать на сцене. Позже она отомстила ему за это.

Станислав Садальский вспомнил, как его предал близкий друг Леонид Филатов.

Орбакайте смогла выбраться из России. Дочь Примадонны уехала из страны вместе с семьей.