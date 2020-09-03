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Мишустин посетил Белоруссию с деловым визитом, а Лукашенко угодил в украинский список "Миротворец" – эти и другие новости в ежедневном обзоре.
Политика
Стали известны планы Лукашенко объединить Минск и Киев. Белорусский лидер намеревался стать главой получившегося в результате интеграции государства.
В России призывают стянуть танки к границам Польши и Украины. Полагают, что это станет достойным ответом на действия стран по вопросу Белоруссии.
Во время визита Мишустина в Минск Александр Лукашенко сделал важное заявление. Президенту удалось раскрыть замысел Европы в отношении Навального. Соответствующие данные он передал российскому премьеру. В Москве уже отреагировали на случившееся.
Владимир Путин не стал обсуждать с Ангелой Меркель ситуацию с Навальным. В Кремле дали объяснение.
Жизнь
Украина внесла Лукашенко в список "Миротворца".
Киев вошел в состав России. Однако это стало результатом ошибки американцев.
Эксперты назвали главное условие, которое позволит решить проблему с водой в Крыму.
Читатели французского издания не смогли сдержаться от колких комментариев в отношении "отравления" Навального. Они в красках расписали все, что думают по этому поводу.
Эксперт дал оценку вероятности того, могли ли спецслужбы Белоруссии действительно перехватить переговоры европейских стран о Навальном.
Экономика
План по индексации выплат пенсионерам серьезно раскритиковали. Эксперт уверяет, что далеко не все россияне находятся в равных условиях.
Американский эксперт дал прогноз, что может произойти с долларом на фоне обвала экономики США.
Москва договорилась с Минском. Они планируют нанести удар по экономике Литвы.
Армия
Киев намерен оцепить Крым с водной стороны военными. В их распоряжении будет "убийца" Крымского моста ракета "Нептун".
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов признал свою вину в роковом ДТП. Заявление артист сделал во время начала очередного слушания по делу.
Внучка Кончаловского готовится к замужеству. Дата торжества уже известна.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Граждане Пятой Республики не верят в столь топорную работу российских спецслужб