Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Мишустин посетил Белоруссию с деловым визитом, а Лукашенко угодил в украинский список "Миротворец" – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

Стали известны планы Лукашенко объединить Минск и Киев. Белорусский лидер намеревался стать главой получившегося в результате интеграции государства.

В России призывают стянуть танки к границам Польши и Украины. Полагают, что это станет достойным ответом на действия стран по вопросу Белоруссии.

Во время визита Мишустина в Минск Александр Лукашенко сделал важное заявление. Президенту удалось раскрыть замысел Европы в отношении Навального. Соответствующие данные он передал российскому премьеру. В Москве уже отреагировали на случившееся.

Владимир Путин не стал обсуждать с Ангелой Меркель ситуацию с Навальным. В Кремле дали объяснение.

Жизнь

Украина внесла Лукашенко в список "Миротворца".

Киев вошел в состав России. Однако это стало результатом ошибки американцев.

Эксперты назвали главное условие, которое позволит решить проблему с водой в Крыму.

Читатели французского издания не смогли сдержаться от колких комментариев в отношении "отравления" Навального. Они в красках расписали все, что думают по этому поводу.

Эксперт дал оценку вероятности того, могли ли спецслужбы Белоруссии действительно перехватить переговоры европейских стран о Навальном.

Экономика

План по индексации выплат пенсионерам серьезно раскритиковали. Эксперт уверяет, что далеко не все россияне находятся в равных условиях.

Американский эксперт дал прогноз, что может произойти с долларом на фоне обвала экономики США.

Москва договорилась с Минском. Они планируют нанести удар по экономике Литвы.

Армия

Киев намерен оцепить Крым с водной стороны военными. В их распоряжении будет "убийца" Крымского моста ракета "Нептун".

Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признал свою вину в роковом ДТП. Заявление артист сделал во время начала очередного слушания по делу.

Внучка Кончаловского готовится к замужеству. Дата торжества уже известна.