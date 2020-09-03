Что случилось сегодня: последние новости на 3 сентября

Что случилось сегодня: последние новости на 3 сентября
Михаил Мишустин. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Мишустин посетил Белоруссию с деловым визитом, а Лукашенко угодил в украинский список "Миротворец" – эти и другие новости в ежедневном обзоре. 

Политика

Стали известны планы Лукашенко объединить Минск и Киев. Белорусский лидер намеревался стать главой получившегося в результате интеграции государства. 

В России призывают стянуть танки к границам Польши и Украины. Полагают, что это станет достойным ответом на действия стран по вопросу Белоруссии. 

Во время визита Мишустина в Минск Александр Лукашенко сделал важное заявление. Президенту удалось раскрыть замысел Европы в отношении Навального. Соответствующие данные он передал российскому премьеру. В Москве уже отреагировали на случившееся. 

Владимир Путин не стал обсуждать с Ангелой Меркель ситуацию с Навальным. В Кремле дали объяснение. 

Жизнь

Украина внесла Лукашенко в список "Миротворца". 

Киев вошел в состав России. Однако это стало результатом ошибки американцев. 

Эксперты назвали главное условие, которое позволит решить проблему с водой в Крыму. 

Читатели французского издания не смогли сдержаться от колких комментариев в отношении "отравления" Навального. Они в красках расписали все, что думают по этому поводу. 

Эксперт дал оценку вероятности того, могли ли спецслужбы Белоруссии действительно перехватить переговоры европейских стран о Навальном. 

Экономика

План по индексации выплат пенсионерам серьезно раскритиковали. Эксперт уверяет, что далеко не все россияне находятся в равных условиях. 

Американский эксперт дал прогноз, что может произойти с долларом на фоне обвала экономики США. 

Москва договорилась с Минском. Они планируют нанести удар по экономике Литвы. 

Армия 

Киев намерен оцепить Крым с водной стороны военными. В их распоряжении будет "убийца" Крымского моста ракета "Нептун". 

Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признал свою вину в роковом ДТП. Заявление артист сделал во время начала очередного слушания по делу. 

Внучка Кончаловского готовится к замужеству. Дата торжества уже известна

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