Смешные анекдоты на 8 сентября
Начать вторник с улыбки помогут шутки и приколы от "Утро.ру"
- Знаете, я в 21 год хотел найти себе девушку, чтобы оберегать ее, гулять долго-долго, радовать подарками, чтобы я любил ее, а она меня. Теперь до меня дошло, что мне была нужна собака, а не девушка.
- – Добрый день, я на собеседование. – Здравствуйте, у вас есть опыт? – Конечно, ведь это мое пятнадцатое собеседование.
- Девушка сказала, что ее раздражает, что я во всем и всегда с ней соглашаюсь. И знаете, она права.
- Муж вернулся с охоты.
Жена: "Ну что, как все прошло?"
Муж: "Да пойдет, месяц можем без мяса жить".
Жена: "Ого! Ты что, убил лося?"
Муж: "Нет, дорогая, я просто пропил всю зарплату".
- Посмотрел я утром на себя зеркало и решил больше таких ошибок не совершать.