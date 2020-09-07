Смешные анекдоты на 8 сентября

Смешные анекдоты на 8 сентября
Фото: pixabay.com
Начать вторник с улыбки помогут шутки и приколы от "Утро.ру"
  • Знаете, я в 21 год хотел найти себе девушку, чтобы оберегать ее, гулять долго-долго, радовать подарками, чтобы я любил ее, а она меня. Теперь до меня дошло, что мне была нужна собака, а не девушка.


  • – Добрый день, я на собеседование. – Здравствуйте, у вас есть опыт? – Конечно, ведь это мое пятнадцатое собеседование. 


  • Девушка сказала, что ее раздражает, что я во всем и всегда с ней соглашаюсь. И знаете, она права.


  • Муж вернулся с охоты.
    Жена: "Ну что, как все прошло?"  
    Муж: "Да пойдет, месяц можем без мяса жить". 
    Жена: "Ого! Ты что, убил лося?"
    Муж: "Нет, дорогая, я просто пропил всю зарплату".


  • Посмотрел я утром на себя зеркало и решил больше таких ошибок не совершать. 
Юлия МИХАЙЛОВА

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