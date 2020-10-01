Франция заявила об участии боевиков из Сирии в карабахском конфликте

Франция заявила об участии боевиков из Сирии в карабахском конфликте
Фото: Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Макрон: исламисты массово стекаются в зону боевых действий

У Франции есть доказательства, что боевики из Сирии отправляются на фронт в Карабах. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон перед началом европейского саммита.

По его словам, которые приводит РИА "Новости", французская разведка располагает информацией, которая позволяет с уверенностью универждать, что боевики джихадистких группировок покинули Сирию, чтобы присоединиться к вооруженным действиям в Карабахе.

Макрон назвал это "очень серьезным и новым фактором", который обязательно будет обсуждаться на переговорах в ЕС.

Ранее газета The Guardian написала, что как минимум три боевика из Сирии были убиты в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Сообщается, что они работали в турецких компаниях, занимающихся сферой безопасности.

Азербайджан и Турция отрицают привлечение боевиков из Сирии на свою сторону и утверждают, что на стороне армян воюют курдские отряды.

Как пишет The Guardian, ссылаясь на свои источники, сирийским боевикам из оппозиции, живущих в Идлибе, предложили контракты в Азербайджане на нефтегазовых объектах за хорошие деньги – 7-10 тыс. турецких лир в месяц, что составляет 700-1000 фунтов. Для бедной Сирии это хорошие деньги.

Британские журналисты подчеркивают, что набор начался еще за месяц, а это позволяет предположить, что Баку мог заранее готовиться к военной кампании.

Александр ИЛЬИН

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