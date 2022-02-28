Вылечиться от COVID-19 удалось 116 742 гражданам

Коронавирус перестал быть главной повесткой дня, однако болезнь никуда не ушла, и количество заражений продолжает расти. Так, за последние сутки, по данным Оперативного штаба Москвы, за последние 24 часа вирусом заболели 106 920 человек. Общее количество заражений в России COVID-19 за время пандемии составило 16 398 036.

Первое место по количеству заболевших занимает Санкт-Петербург. Всего там выявлено 5 409 новых случаев выявления болезни. Второе место с 4 772 заболевшими заняла Свердловская область. Наконец, на третьем месте расположилась Самарская область, здесь болезнь подцепили 4 214 человек. Москва опустилась на 12-ю строчку с 2 584 заболевшими.

Несмотря на то, что болезнь стала протекать у граждан менее тяжело, смерти от вируса продолжаются. Так, за сутки из жизни от COVID-19 ушли 733 человека. Общее количество летальных исходов в РФ составляет 351 660.

При этом гораздо большему числу людей удается победить болезнь. Так, за минувшие 24 часа от коронавируса вылечились 116 742 пациента, а в целом за время пандемии врачи спасли 13 575 652 человека.