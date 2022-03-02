Вирус стал причиной смерти еще 784 человек

Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации постепенно стабилизируется. Регионы начинают отменять ряд ограничительных мер, однако угроза распространения коронавирусной инфекции сохраняется. Так, по последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки в нашей стране заразились 97 455 жителей.



Больше всего заболевших зафиксировано в Свердловской области. Медицинские специалисты этого российского региона отчитались о 4 868 новых зараженных. На втором месте расположился Санкт-Петербург, в Северной столице опасную инфекцию подхватили еще 4 514 местных жителей. Третье место досталось Самарской области, там за 24 часа COVID-19 диагностировали у 4 061 человека.

Тем временем, медицинские эксперты продолжают вести ожесточенную борьбу с распространением инфекции. Врачи делают все для того, чтобы спасти жизни людей. За вчерашний день им удалось вылечить 183 530 зараженных. За все время обострения эпидемиологической ситуации медики поставили на ноги 13 931 995 россиян.

К сожалению, вирус продолжает убивать наших сограждан. За сутки от инфекции скончались 784 человека, за все время пандемии умерли 353 230 жителей Российской Федерации.