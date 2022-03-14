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К счастью, эпидситуация в нашей стране постепенно приходит в норму. Во многих российских субъектах отменяют коронавирусные ограничения – люди возвращаются к привычной жизни. Тем не менее, вирус продолжает заражать наших сограждан. В специализированном оперативном штабе сообщили, что за вчерашний день в Российской Федерации заболели 41 055
человек.
Пальму первенства в печальном антирейтинге держит Свердловская область. В этом субъекте нашей страны заразились 2 132 местных жителей. На втором месте – Башкортостан, там медики получили положительный тест на COVID-19 у 1 702 пациентов. Третье место досталось Санкт-Петербургу, в этом городе выявили 1 547 новых носителей опасного заболевания.
К сожалению, ковид продолжает уносить жизни российских граждан. За минувший день вирус оборвал земное пребывание 533 россиян. При этом за тот же период российским медикам удалось вылечить 105 243 пациентов.
К слову, сегодня, 14 марта, также стало известно о том, что наша страна решила возобновить прерванное из-за тяжелой эпидемиологической ситуации авиасообщение с Китайской Народной Республикой и Индонезией, отмечает телеканал "360".
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