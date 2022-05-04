Страны отменяют ограничения для приема туристов

За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 5 093 граждан. Число госпитализаций составило 1 398. От последствий ковида скончались 129 человек, а 6 664 выздоровели. Об этом сообщает Оперативный штаб по COVID-19 в России.

Согласно данным на 4 мая, в Москве было зафиксировано еще 282 заражения. В Московской области выявили еще 56 больных. Количество людей с диагнозом COVID-19 в Санкт-Петербурге выросло на 328.

Всего с начала пандемии в стране выявили 18 206 167 заражений коронавирусом. Число выздоровлений увеличилось до 17 569 936, а смертей до 376 421.

Ранее Хорватия решила снять все коронавирусные ограничения для туристов – въезжать в страну можно будет так же, как и до пандемии, сообщает "Радио 1".