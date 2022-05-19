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Оперативный штаб публикует федеральную сводку по текущей эпидемиологической ситуации в России на 19 мая. За минувшие сутки в стране выявили 4 927 случаев заражения коронавирусной инфекции, скончались 97, выздоровели 5 952.
Первое место среди регионов остается за Москвой с 365 случаями. Далее следуют Петербург и Воронежская область – по 352 и 212 соответственно.
С начала пандемии в России вирус перенесли 18 278 617 граждан, скончались 378 072, выздоровели 17 670 628.
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