Скончались 97 человек

Оперативный штаб публикует федеральную сводку по текущей эпидемиологической ситуации в России на 19 мая. За минувшие сутки в стране выявили 4 927 случаев заражения коронавирусной инфекции, скончались 97, выздоровели 5 952.

Первое место среди регионов остается за Москвой с 365 случаями. Далее следуют Петербург и Воронежская область – по 352 и 212 соответственно.

С начала пандемии в России вирус перенесли 18 278 617 граждан, скончались 378 072, выздоровели 17 670 628.