Статистика по коронавирусу на 19 мая

Статистика по коронавирусу на 19 мая
Julian Stratenschulte/www.globallookpress.com
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Скончались 97 человек

Оперативный штаб публикует федеральную сводку по текущей эпидемиологической ситуации в России на 19 мая. За минувшие сутки в стране выявили 4 927 случаев заражения коронавирусной инфекции, скончались 97, выздоровели 5 952.

Первое место среди регионов остается за Москвой с 365 случаями. Далее следуют Петербург и Воронежская область – по 352 и 212 соответственно.

С начала пандемии в России вирус перенесли 18 278 617 граждан, скончались 378 072, выздоровели 17 670 628.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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