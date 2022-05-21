Статистика по коронавирусу в России на 21 мая

Статистика по коронавирусу в России на 21 мая
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
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Скончались 102 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал статистику на 21 мая. За сутки в России выявили 5 034 случая заражения, скончались 102, выздороветь смогли 6 288 граждан.

Первое место среди российских регионов занимает Петербург с 339 случаями, далее идут Москва и Московская область – по 337 и 246 заболевших за сутки.

С начала пандемии в стране переболели 18 288 740 человек, скончались 378 270, выздоровели 17 683 089.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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