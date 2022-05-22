Всего от последствий инфекции погибло более 378 тысяч человек

Оперативный штаб по распространению коронавируса в России сообщил о 4 710 новых заражениях за сутки. В больницы с ковидом было госпитализировано еще 1 054 человека, выздоровело 5 814 пациентов. Число погибших возросло на 80.

В Москве больных стало больше на 278, по области обнаружили еще 245 заражений. В Санкт-Петербурге заболело COVID-19 318 человек.

Согласно общей статистики по распространению ковида, всего, по данным на 22 мая 2022 года, в стране было выявлено 18 293 450 заражений. Количество выздоровлений составило 17 688 903, а смертей 378 350.