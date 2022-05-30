Статистика по коронавирусу в России на 30 мая

Статистика по коронавирусу в России на 30 мая
Фото: www.pixabay.com
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Вирус оборвал жизни 74 пациентов

К счастью, в последнее время эпидемиологическая обстановка в нашем государстве стабилизируется. Профильные эксперты фиксируют заметное снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, все меньше случаев инфицирования заканчиваются тяжелыми последствиями для пациента. Однако люди все еще подхватывают болезнь. Так, за минувшие сутки в нашей стране заразился 3 801 гражданин.

Отслеживать ситуацию по городам удобно, анализируя количество госпитализаций. По этому показателю первое место остается у российской столицы. За сутки в московские больницы забрали 101 пациента. Второе место у Подмосковья, в этом регионе госпитализировали 47 человек. Третье место у Нижегородской области, там специализированная помощь медиков потребовалась 37 горожанам. 

При этом за минувшие сутки медикам удалось поставить на ноги 4 019 зараженных COVID-19. За сутки вирус оборвал жизни 74 человек.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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