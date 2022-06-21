Количество смертей доросло до 380,5 тысяч

Количество новых заражений ковидом в России, по данным на 21 июня, составило 2 500. Было госпитализировано 1 501 человек с диагнозом за минувшие сутки. Дневное число выздоровлений составило 3 440, а смертей – 60. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению инфекции в стране.

В Москве было зарегистрировано 146 больных, по области обнаружили еще 123 заразившихся. В Санкт-Петербурге прирост составил 214.

Всего в России выявлено 18 403 427 случаев заражений COVID-19, из которых число выздоровлений составило 17 828 837. От последствий болезни скончались 380 577 граждан.

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что прививаться от коронавируса нужно даже при наличии антител в организме, поскольку не значит, что человек обладает нужным уровнем вируснейтрализующих антител, передает телеканал "360".