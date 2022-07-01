В стране сняли все ковидные ограничения

Количество заражений коронавирусом в стране за минувшие сутки составило 3 155. Было госпитализировано 1 148 граждан с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает Оперштаб по ковиду в России.

В Москве выявили 340 заражений, по области обнаружили еще 201 больного. В Санкт-Петербурге число новых случаев COVID-19 составило 252.

По данным на 1 июня, в России было зафиксировано 53 смерти и 3 388 выздоровлений за сутки. Всего количество заражений составляет 18 433 394, летальных исходов 381 165, а излечений 17 861 605.

Ранее Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения в России – в том числе масочный режим и запрет на работу общепита ночью, передает телеканал "360".