Вирус унес жизни еще 48 россиян

Профильные эксперты достаточно позитивно оценивают ситуацию с распространением коронавирусной инфекции по территории нашей страны. Темпы эпидемии постепенно снижаются. Однако говорить о полной победе над COVID-19 пока рано. Так, только за минувшие сутки в нашей стране заболели 3 002 человека.



Наиболее наглядно динамику распространения пресловутой заразы показывает количество госпитализаций. Чаще всего тяжелое течение болезни фиксируется в Белокаменной, за сутки были госпитализированы еще 158 москвичей. На втором месте – Санкт-Петербург, здесь профильная медицинская помощь потребовалась 83 заболевшим. Третье место – за Московской областью, там в больницы забрали 72 человека.

Также за 24 часа медикам удалось полностью вылечить 3 209 человек. К сожалению, инфекция привела к гибели 48 пациентов.