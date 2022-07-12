Статистика по коронавирусу в России на 12 июля

Статистика по коронавирусу в России на 12 июля
Фото: www.unsplash.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Вирус унес жизни еще 48 россиян

Профильные эксперты достаточно позитивно оценивают ситуацию с распространением коронавирусной инфекции по территории нашей страны. Темпы эпидемии постепенно снижаются. Однако говорить о полной победе над COVID-19 пока рано. Так, только за минувшие сутки в нашей стране заболели 3 002 человека.

Наиболее наглядно динамику распространения пресловутой заразы показывает количество госпитализаций. Чаще всего тяжелое течение болезни фиксируется в Белокаменной, за сутки были госпитализированы еще 158 москвичей. На втором месте – Санкт-Петербург, здесь профильная медицинская помощь потребовалась 83 заболевшим. Третье место – за Московской областью, там в больницы забрали 72 человека.

Также за 24 часа медикам удалось полностью вылечить 3 209 человек. К сожалению, инфекция привела к гибели 48 пациентов.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зеленский анонсировал "неприятный сюрприз для России"

И пообещал довести все нужные данные до ВСУ

Становление Трасс премьером Британии не сулит России ничего хорошего - эксперт

Ни один из кандидатов не настроен к Москве менее резко, чем Джонсон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей