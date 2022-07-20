Скончались 37 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по заболеваемости в РФ на 20 июля. За сутки в стране выявили еще 5 685 новых случаев, скончались 37, выздоровели 4 317.

Первое место среди российских городов по суточному приросту за Москвой с 989 зараженными. Далее следуют Петербург и Москосвкая область – по 572 и 443 случая за день соответственно.

С начала пандемии в России выявили 18 504 729 случаев, скончались 381 997, выздоровели 17 919 843 человека.