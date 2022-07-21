Скончались 42 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией публикует свежую статистику по заболеваемости в России. За минувшие сутки в стране выявили 6 391 новый случай. Умерли 42, выздоровели 4 529 граждан.

Первое место среди российских городов занимает Москва с 1763 случаями. Далее следуют Московская область и Петербург – по 637 и 604 заболевших соответственно.

С начала пандемии в России выявили 18 511 120 заболевших, скончались 382 039, выздоровели 17 924 372.